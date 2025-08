Whalefall è stato annunciato l'adattamento cinematografico

L'acclamato romanzo di Daniel Kraus Whalefall è in fase di adattamento cinematografico, e ora la data di uscita è fissata. La storia bizzarra e claustrofobica sarà presentata in anteprima nelle sale il 16 ottobre 2026 (uscita negli Stati Uniti), diretta da Brian Duffield, noto per il suo lavoro in No One Will Save You.

La storia segue un giovane subacqueo che si propone di recuperare i resti del padre defunto, solo per essere inghiottito da un capodoglio di 80 piedi e 60 tonnellate. Con solo un'ora di ossigeno rimasto, deve lottare per la sua vita dall'interno del ventre della balena. Whalefall è descritto come una miscela tra 127 Hours e The Martian, un viaggio profondamente emotivo e personale pieno di dolore, senso di colpa e, infine, redenzione.

Austin Abrams e Josh Brolin recitano nei ruoli principali, affiancati da Elisabeth Shue, Jane Levy, John Ortiz ed Emily Rudd nelle parti secondarie.

Il romanzo, uscito nel 2023, ha ricevuto recensioni entusiastiche ed è disponibile anche su Audible per coloro che preferiscono ascoltare piuttosto che leggere. Le aspettative per il film sono alte e l'idea di trascorrere 90 minuti all'interno di una balena è abbastanza inquietante da far contorcere la maggior parte degli spettatori.

Sinossi (dal libro):

Jay Gardiner si è dato una commissione folle: trovare i resti del suo defunto padre nell'Oceano Pacifico al largo della costa di Monastery Beach. Sa che è un azzardo, ma Jay sente che è l'unico modo per sollevare il peso del senso di colpa che si è portato dietro dalla morte di suo padre per suicidio l'anno prima.

L'immersione inizia bene, ma l'improvvisa comparsa di un calamaro gigante mette Jay in serio pericolo, peggiorato solo quando un capodoglio arriva per nutrirsi. Jay viene trascinato nei tentacoli del calamaro e inghiottito, finendo nel primo stomaco della balena. Con solo un'ora di ossigeno rimasto, Jay deve combattere i suoi demoni e trovare una via d'uscita dalla balena.