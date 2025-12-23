WhatsApp protesta contro le restrizioni verso la Russia dopo che gli utenti hanno segnalato rallentamenti poco prima di Natale

HQ

WhatsApp si è lamentato delle restrizioni sul suo servizio in Russia dopo che migliaia di utenti hanno segnalato interruzioni e connessioni più lente, accusando le autorità di cercare di limitare le comunicazioni private prima dell'inizio delle festività.

La dichiarazione è arrivata dopo che il regolatore russo delle comunicazioni, Roskomnadzor, ha ripetuto avvertimenti secondo cui WhatsApp potrebbe essere completamente bloccato se non rispetta la legge russa. L'ente regolatore ha affermato che l'app viene utilizzata per terrorismo, frodi e altri reati, e ha confermato che sta gradualmente limitando l'accesso.

WhatsApp ha affermato che le misure minacciano il diritto a una comunicazione privata e criptata end-to-end per oltre 100 milioni di russi. L'azienda ha avvertito che costringere gli utenti a utilizzare piattaforme sostenute dal governo ridurrebbe la sicurezza online.

La Russia ha già limitato o bloccato diverse piattaforme di proprietà straniera, tra cui Facebook, Instagram e YouTube, e sta promuovendo un'app di messaggistica statale, MAX. I critici affermano che l'app potrebbe consentire il monitoraggio degli utenti, affermazione negata dalle autorità.

Roskomnadzor:

"WhatsApp continua a violare la legge russa. Il messaggero viene utilizzato per organizzare e compiere atti terroristici sul territorio del paese, reclutare i loro autori e commettere frodi e altri crimini contro i nostri cittadini."

WhatsApp:

"Limitando l'accesso a WhatsApp, il governo russo mira a togliere il diritto a una comunicazione privata e criptata end-to-end a oltre 100 milioni di persone, proprio prima della stagione delle festività in Russia. WhatsApp è profondamente radicato nel tessuto di ogni comunità del paese, dai gruppi di genitori e sul posto di lavoro agli amici, alle chat di quartiere e famiglia allargata nelle regioni russe. Siamo impegnati a lottare per i nostri utenti perché costringere le persone a usare app meno sicure e imposte dal governo può solo portare a meno sicurezza per i russi."