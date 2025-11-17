Where Winds Meet arriva con forti cifre di lancio, 2 milioni di giocatori in 24 ore

HQ

Sembra che i fan abbiano atteso con impazienza la possibilità di immergersi in Where Winds Meet, dato che ora lo sviluppatore Everstone Studio ha condiviso un'analisi di come il gioco si sia comportato nei giorni successivi alla sua uscita.

In un post sui social media, si rivela che Where Winds Meet è riuscito ad attirare fino a due milioni di giocatori nelle prime 24 ore, diventando comunque uno dei sette best-seller e dei cinque più giocati di Steam, tra i tre best-seller in sette regioni del PlayStation Store, e attirando anche un picco di oltre 170.000 giocatori su Steam.

Chiaramente un'apertura forte per un gioco che sta andando molto bene con i fan in senso critico, dato che su Steam attualmente detiene un punteggio "Molto Positivo" con quasi 8.000 recensioni su cui basarsi.

Puoi dare un'occhiata a Where Winds Meet oggi, essendo un gioco free-to-play.