Where Winds Meet è già raggiunto a ben nove milioni di giocatori dopo sole due settimane

Sembrava già abbastanza impressionante quando Where Winds Meet è arrivato e dopo appena 24 ore è riuscito a radunare due milioni di giocatori. Chiaramente questo era solo l'inizio per il titolo free-to-play, dato che in due settimane l'action-RPG ha raggiunto ben nove milioni di giocatori...

Sì, il titolo Everstone Games ' è stato finora un enorme successo dal punto di vista del numero di giocatori, dato che ha avuto uno dei lanci più forti dell'intero anno. Non ci viene detto come sia divisa la base di giocatori tra le piattaforme su cui si basa, ma deve avere un pubblico piuttosto numeroso su Epic Games Store e console, dato che le classifiche SteamDB del gioco non indicano esattamente un progetto che ha raggiunto nove milioni di giocatori in due settimane.

Al momento, ha un numero totale di giocatori contemporanei di Steam di 251.008, e questo è stato raggiunto otto giorni fa. Tende a contenere circa 200.000 giocatori ogni giorno al suo apice, ma evidentemente il pubblico del gioco è enorme altrove per vedere un numero così enorme di giocatori che si registrano complessivamente.

