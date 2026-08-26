Where Winds Meet supera i 100 milioni di giocatori

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NetEase ha avuto molte informazioni da condividere con i fan di tutto il mondo ieri sera, come parte dello showcase Gamescom Opening Night Live. Ma si è scoperto che l'azienda cinese aveva ancora più asso nella manica, dato che ora è pronta a condividere anche nuove notizie su Where Winds Meet.

Per prima cosa, è stato confermato che il gioco estremamente popolare ha superato il traguardo folle di raggiungere i 100 milioni di giocatori in tutto il mondo. Sì, il progetto dello sviluppatore Everstone Studio è uno dei giochi più giocati di sempre, e sembra che continuerà a raggiungere un pubblico più ampio man mano che verranno previsti nuovi contenuti.

È anche confermato che la narrazione in corso di Hidden Mountain sta per concludersi, con l'atteso e definitivo Capitolo 3 che uscirà su PC e console già dal 16 settembre. Per quanto riguarda ciò che questo offrirà ai fan, è stata fornita una breve sinossi che anticipa quanto segue.

"Con l'aumento della tensione con l'arrivo di estranei e segreti sepolti da tempo, fazioni rivali si trovano di fronte alle loro scelte finali. I giocatori si tufferanno nel cuore della tempesta per scoprire la verità e plasmare la conclusione della saga."

Oltre a questo, il Capitolo 3 di Hidden Mountain presenterà uno scontro con Qianye, proprio l'antagonista che ha dato il via al viaggio del giocatore fin dall'inizio. E per chi cerca una sfida ancora maggiore, aspettatevi due boss speciali, due boss sul campo open-world e una raccolta di nuove funzionalità e attività di gameplay.

Se tutto questo ti sembra interessante, puoi iniziare a immergerti su Where Winds Meet oggi su PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS e Android per prepararti all'arrivo del Capitolo 3 tra qualche settimana. Allo stesso modo, il 3 settembre arriverà una collaborazione con il coreografo cinematografico Yuen Woo-ping per migliorare le mosse di arti marziali nel gioco e introdurre mosse speciali, inclusa una mossa usata da Jackie Chan nel film Drunken Master.