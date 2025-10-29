Wholesome Snack torna a dicembre per una vetrina incentrata sull'indie

HQ

Questo dicembre, possiamo aspettarci che The Game Awards torni e serva come una combinazione di una piattaforma di riconoscimento dei premi, ma anche una vetrina di ciò che il settore ha in serbo per il 2026 e oltre. In genere, questo spettacolo si concentra su progetti di alto profilo, motivo per cui è sempre bello che ci siano posti dove mettere in luce gli indie che altrimenti non potrebbero ricevere tanto amore.

A tal fine, il 9 dicembre alle 20:00 GMT/21:00 CET, possiamo aspettarci che la vetrina Wholesome Snack torni e serva come luogo per evidenziare e presentare oltre 20 titoli indie in arrivo. La descrizione dello spettacolo spiega cosa possiamo aspettarci in quanto tale.

"Sintonizzati per vedere le notizie su 20+ videogiochi emotivamente risonanti che ispirano ottimismo, speranza e introspezione da parte di sviluppatori ed editori indipendenti di tutto il mondo. Wholesome Snack 2025 sarà presentato da Jenny Windom con apparizioni speciali di creatori di contenuti sia nuovi che familiari alla comunità".

Un ulteriore teaser aggiunge che ci saranno sorprese inaspettate, anteprime mondiali e annunci esclusivi. Tutto questo accadrà all'interno di una vetrina di 30 minuti che viene descritta come un'esperienza "estremamente curata".

Effettuerai il check-out Wholesome Snack 2025 ?