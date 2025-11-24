Wicked: For Good Segna un debutto record al botteghino da 226 milioni di dollari

HQ

Wicked: For Good è andato in onda questo fine settimana, ed è chiaro che i fan erano impazienti di vedere il sequel, visto che sono usciti in massa per il weekend di apertura al botteghino. La seconda metà dell'adattamento musicale ha incassato la cifra impressionante di 226 milioni di dollari nel suo weekend di apertura.

Secondo Box Office Mojo, Wicked: For Good ha incassato 150 milioni di dollari nei cinema statunitensi, con altri 76 milioni aggiunti in tutto il mondo. È una vittoria chiara rispetto all'apertura del film precedente, che aveva scoperto 164 milioni di dollari a livello globale.

Questo stabilisce nuovi record come la più grande apertura al botteghino per un film basato su uno spettacolo di Broadway, oltre a mettere in musica le star Ariana Grande e Cynthia Erivo e il regista Jon M. Chu per le loro più grandi aperture al botteghino. È anche la seconda apertura più importante del 2025 al botteghino negli Stati Uniti, e probabilmente non verrà superata prima della fine dell'anno.

Se non siete ancora usciti a vedere Wicked: For Good potete leggere la nostra recensione del film in anticipo qui.