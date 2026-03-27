Wikipedia ha ora vietato gli articoli generati dall'IA

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L'uso di un'IA generativa è un argomento caldo perché le persone vogliono ancora contenuti, opere d'arte e così via, realizzati da persone reali. La Wikipedia in inglese, come riportato da Engadget, ha vietato l'uso dell'IA generativa durante la scrittura o la riscrittura di articoli.

"Il testo generato da grandi modelli linguistici (LLM) come ChatGPT, Gemini, DeepSeek ecc. spesso viola diverse delle politiche fondamentali di Wikipedia sui contenuti. Per questo motivo, è vietato l'uso degli LLM per generare o riscrivere contenuti di articoli."

Ma come previsto, ci sono alcune eccezioni in questo caso. L'uso degli LLM è consentito quando viene usato per "suggerire correzioni di bozze di base per i loro scritti, e per incorporarne alcune dopo una revisione umana, a condizione che il LLM non introduca contenuti propri". L'altra cosa è che "gli editor possono usare gli LLM per tradurre articoli dalla Wikipedia di un'altra lingua nella Wikipedia inglese, ma devono seguire le linee guida indicate in Wikipedia:LLM-assisted translation".

In breve, usare l'IA per perfezionare la scrittura di qualcuno va bene, ma solo se il testo viene verificato per l'accuratezza. E anche tradurre il testo in un'altra lingua è un buon utilizzo. Ma anche in quel caso, un essere umano deve controllare quella traduzione generata dall'IA.

Va notato che, poiché diversi siti di Wikipedia hanno regole e team di editing indipendenti, potrebbero esserci eccezioni locali. Engadget usa Wikipedia spagnola come esempio affermando che "Wikipedia spagnola --- ha completamente vietato l'uso degli LLM, senza eccezioni per perfezionamenti o traduzioni".