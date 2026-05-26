Wil Wheaton torna con superpoteri nel nuovo spin-off Big Bang Theory

HQ

Il mese prossimo, un nuovo spin-off di The Big Bang Theory sarà programmato per la prima su HBO Max il 23 luglio, intitolato Stuart Fails To Save the Universe . A differenza di Young Sheldon, questo è uno spin-off a tema fantascientifico a tutti gli effetti, in cui il proprietario di un negozio di fumetti Stuart (interpretato da Kevin Sussman) smanetta con uno degli esperimenti di Leonard e Sheldon e mette accidentalmente in moto il multiverso.

Questo porta a una commedia d'avventura in cui Stuart e i suoi amici si trovano in situazioni bizzarre e incontrano nuove versioni di sé stessi. Ora HBO Max ha pubblicato un video promozionale che mostra cosa ci aspetta per l'anno, e insieme a titoli come Harry Potter, Lanterns e House of the Dragon: Stagione 3 include anche un estratto da Stuart Fails To Save the Universe.

È un clip molto breve, ma sufficiente per vedere una leggenda di Big Bang Theory tornare, completa di superpoteri. Stiamo parlando dell'attore di Star Trek Wil Wheaton, che oggi è forse più noto per aver interpretato una versione eccentrica di sé stesso in The Big Bang Theory.

A quanto pare, c'è una parte del multiverso dove Wheaton ha superpoteri, e questo è ciò che vivremo noi. Qualcosa a cui aspettarsi con ansia, forse? Salta avanti di circa 30 secondi per trovare il clip.