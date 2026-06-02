Wild Blue Skies porterà azione ispirata a Star Fox ad agosto

È un po' ironico che Balor Games abbia annunciato un successore spirituale di Star Fox 64 chiamato Wild Blue Skies un paio di mesi fa, che ha attirato parecchia attenzione. Da allora, non ne abbiamo sentito molto altro - e poi, a maggio, Nintendo ha colto l'occasione per annunciare un remake di Star Fox previsto per luglio.

Questo significa che Wild Blue Skies non sarà rilasciato a un pubblico completamente affamato di Star Fox, ma d'altra parte, forse la serie troverà nuovi fan dopo il remake desiderosi di un classico rail shooter in stile anni '90. E ora sappiamo quando arriverà, perché durante il The Mix Summer Game Showcase di lunedì, Balor Games ha colto l'occasione per pubblicare un nuovo trailer che rivela che la data di lancio è il 13 agosto.

Guarda qui sotto il trailer ricco di azione. Wild Blue Skies arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X - e ovviamente, incrociamo le dita anche per un rilascio su Switch 2.