Wild Hearts La demo di S è ora disponibile sull'eShop di Switch 2

HQ

Lo Switch 2 sembra continuare a volare via dagli scaffali a un ritmo furioso, e una rapida ricerca su Google mostra che è completamente esaurito presso diversi importanti rivenditori anche più di un mese dopo la sua uscita.

Ed è innegabilmente un bel pezzo di hardware, ma non c'è dubbio che i giochi siano un po' scarsi al momento. A parte Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, si tratta per lo più di riedizioni, anche se ovviamente può essere bello in assenza di nient'altro se te le sei perse quando sono state lanciate originariamente.

E il 25 luglio è il momento di un altro. È allora che Koei Tecmo rilascia il suo Wild Hearts S, un'avventura d'azione ispirata a Monster Hunter che è stata accolta con recensioni contrastanti quando è stata rilasciata per PC, PlayStation e Xbox due anni fa.

Pertanto, potrebbe essere un'idea provarlo prima di acquistarlo e, in effetti, ora puoi fare proprio questo. Una demo da 24 gigabyte è stata lanciata sull'eShop secondo gli utenti di Reddit con gli occhi d'aquila, quindi cogli l'occasione per uccidere alcuni mostri e controlla se è un titolo di tuo gradimento.