Wild n Chill combina sopravvivenza, pesca e cooperatività nella natura selvaggia

Cast n Chill è stato uno dei giochi più comodi dell'anno scorso, e ora abbiamo un successore spirituale a cui guardare con ansia. Durante i Cozy Game Awards di ieri, Wild n Chill è stato presentato un gioco in cui si pesca, si caccia e si gode il mondo naturale che ti circonda. Il gioco promette anche di offrire la cooperativa online per un massimo di quattro giocatori, dove potete dividervi in gruppi e svolgere vari compiti per sviluppare insieme il vostro campo.

Su Steam puoi leggere: "Wild n Chill è una fuga rilassata nella natura selvaggia dove raccogli, caccia e costruisci la baita off-grid dei tuoi sogni. Lontano dal rumore e dalle sciocchezze, ci sei solo tu, il tuo fidato compagno e uno o due amici"

Non c'è ancora una data di uscita confermata per Wild n Chill, ma se vuoi, puoi già aggiungerlo alla tua wishlist su Steam. Guarda il breve trailer qui sotto.

Ritirerai Wild n Chill quando sarà rilasciato?