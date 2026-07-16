Wilderdark per portare il gameplay stealth-horror con dinosauri ai giocatori PC a novembre

Come parte della presentazione Convergence, lo sviluppatore Junkfish è apparso per condividere un aggiornamento sul suo prossimo progetto stealth-horror con dinosauri noto come Wilderdark. Ci è stato detto che l'avventura in prima persona arriverà su PC già dal 3 novembre, con il gioco ora destinato a diventare uno dei pochissimi sfidanti di Grand Theft Auto VI nel penultimo mese dell'anno.

Wilderdark non chiederà semplicemente ai giocatori di evitare i dinosauri carnivori, perché il gioco presenta anche uno strano organismo ectoparassitario che corrompe dinosauri e piante, trasformandoli in qualcosa di distorto e molto più spaventoso. È con questo in mente che prende forma la trama di Wilderdark, poiché i giocatori assumeranno il ruolo di un agente sul campo inviato sull'isola isolata dove si svolge l'avventura per scoprire la verità sull'ectoparassita e anche cosa è successo ai genitori del protagonista, che si sono recati sull'isola come parte di una delle prime spedizioni.

Con la data di lancio di novembre in mente, è stato condiviso un nuovo trailer per la data di uscita di Wilderdark, che potete vedere integralmente qui sotto.