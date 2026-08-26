Wilderings: The Lost Spring conferma la sua versione completa nella primavera 2027

Herobeat Studios ha già dimostrato ampiamente il proprio talento nel creare storie che vanno dritte al cuore quando hanno pubblicato Endling - Extinction is Forever nel 2022, e ora sono tornati a mostrarci i frutti del loro lavoro in un progetto completamente diverso: un'avventura d'azione roguelite open-world e cattura di creature chiamata Wilderings: The Lost Spring.

Il gioco è già stato presentato in diverse occasioni, ma ora lo studio ha fatto un annuncio importante: Wilderings: The Lost Spring arriverà su Steam come gioco completo nella primavera 2027. In un nuovo trailer di gameplay, che potete guardare qui sotto, vediamo anche come funziona il sistema di combattimento e veniamo introdotti a un nuovo bioma vulcanico in questo mondo aperto avvolto nell'oscurità, che esploreremo insieme ai protagonisti, Abi e Rif.

Il nuovo trailer rivela anche il nuovo boss di questa area vulcanica, Röhe, così come gli Hântu (creature collezionabili) elementali di fuoco che la abitano. Non perdere il trailer, e ora potete visitare la pagina Steam per Wilderings: The Lost Spring.