Wildgate, l'editore di Sunderfolk Dreamhaven subisce licenziamenti

Dreamhaven, l'editore dietro Lynked: Banner of the Spark, Sunderfolk e, più recentemente, lo sparatutto multiplayer Wildgate ha rivelato di aver subito un numero imprecisato di licenziamenti. L'amministratore delegato Mike Morhaime ha rivelato che l'azienda è stata ridotta di dimensioni e che ciò avrebbe visto la partenza di alcuni dipendenti.

Come ha postato Morhaime su LinkedIn (tramite Insider Gaming), l'impatto principale è sul gruppo editoriale. "Queste scelte non sono mai facili: riguardano colleghi di talento che hanno svolto un ruolo chiave nella costruzione delle fondamenta di Dreamhaven e nel sostegno a quello che è stato un anno ricco di eventi per noi", Ha scritto Morhaime. "Riconosciamo che questo avviene in un momento in cui troppi nel nostro settore stanno affrontando sfide simili. Per supportare i nostri colleghi nei loro prossimi passi, abbiamo fornito pacchetti di separazione e copertura dei benefit e abbiamo collaborato con la Games Community di Amir Satvat per metterli in contatto con risorse per la transizione di carriera e tutoraggio".

Dreamhaven continuerà a supportare i giochi che ha rilasciato quest'anno insieme alle comunità create intorno ad essi. Questa purtroppo è l'ennesima notizia sui licenziamenti, poiché sembra che l'industria dei videogiochi non riesca ancora a scrollarsi di dosso le perdite di posti di lavoro che la affliggono da anni.