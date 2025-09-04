Gamereactor

Wildgate, l'editore di Sunderfolk Dreamhaven subisce licenziamenti

L'amministratore delegato Mike Morhaime ha annunciato la "difficile notizia" che Dreamhaven sta riducendo le dimensioni della sua azienda.

HQ

Dreamhaven, l'editore dietro Lynked: Banner of the Spark, Sunderfolk e, più recentemente, lo sparatutto multiplayer Wildgate ha rivelato di aver subito un numero imprecisato di licenziamenti. L'amministratore delegato Mike Morhaime ha rivelato che l'azienda è stata ridotta di dimensioni e che ciò avrebbe visto la partenza di alcuni dipendenti.

Come ha postato Morhaime su LinkedIn (tramite Insider Gaming), l'impatto principale è sul gruppo editoriale. "Queste scelte non sono mai facili: riguardano colleghi di talento che hanno svolto un ruolo chiave nella costruzione delle fondamenta di Dreamhaven e nel sostegno a quello che è stato un anno ricco di eventi per noi", Ha scritto Morhaime. "Riconosciamo che questo avviene in un momento in cui troppi nel nostro settore stanno affrontando sfide simili. Per supportare i nostri colleghi nei loro prossimi passi, abbiamo fornito pacchetti di separazione e copertura dei benefit e abbiamo collaborato con la Games Community di Amir Satvat per metterli in contatto con risorse per la transizione di carriera e tutoraggio".

Dreamhaven continuerà a supportare i giochi che ha rilasciato quest'anno insieme alle comunità create intorno ad essi. Questa purtroppo è l'ennesima notizia sui licenziamenti, poiché sembra che l'industria dei videogiochi non riesca ancora a scrollarsi di dosso le perdite di posti di lavoro che la affliggono da anni.

