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Il tipo di giochi che tendiamo a mettere insieme come "simulatori di camminata" può variare parecchio, ma direi che c'è una cosa che spesso hanno in comune: richiedono pazienza da parte del giocatore. Sono spesso piuttosto lenti e, non sorprende, ti richiedono di goderti l'esplorazione degli ambienti. Negli ultimi anni, abbiamo visto diversi titoli che riescono tutti a offrire un intrattenimento eccellente. Tra le più recenti, per esempio, Still Wakes The Deep e Herdling, e tra le più vecchie e anch'esse molto popolari ci sono Firewatch e What Remains Of Edith Finch. Se vuoi allungare un po' i limiti, potresti anche sostenere che la serie Death Stranding rientra in questa categoria, anche se personalmente penso che sia un po' troppo paragonabile.

Will: Follow the Light è, in ogni caso, il simulatore di camminate più possibile davvero, anche se non ci limitiamo a camminare, ma viaggiamo in barca a vela altrettanto spesso. Ma aspetteremo un po' prima di parlare specificamente di questo. La cosa più importante qui, comunque, è annunciare che lo studio indie TomorrowHead ha creato un'avventura tranquilla in cui si viaggia avanti e si risolvono enigmi per progredire.

Molly, la tua fidata barca a vela, ti accompagna attraverso una varietà di ambientazioni. È un modo piuttosto rinfrescante di muoversi, invece di limitarsi a camminare in giro.

Nei panni del protagonista, Will, parti per un viaggio alla ricerca di tuo figlio. Tutto inizia su una piccola isola dove lavori come guardiano del faro. Una tempesta si avvicina rapidamente e vieni improvvisamente strappato dalla notizia che la tua città natale è stata colpita da un disastro. Da questo punto di partenza inizia la ricerca di Will per suo figlio. È una narrazione piuttosto disomogenea che mette rapidamente in evidenza forse il problema più grande del gioco, ovvero che è disgiunto e poco rifinito. Tuttavia, sotto la superficie un po' ruvida, ma comunque affascinante, c'è in realtà molto da godere.

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Unreal Engine 5 realizza, seppur un po' piatto, ambienti che sono almeno occasionalmente davvero belli da attraversare. È uno stile visivo che, ammettiamolo, manca di molto carattere, ma per un gioco in cui si avanza attraverso vari ambienti, riesce comunque a impressionare a volte. Elementi come acqua, effetti meteorologici e alcuni ambienti interni sono incredibilmente stilosi, mentre gran parte appare molto forzata. Diventa molto anonimo, e la sensazione che sia più una demo tecnologica si fa strada in molti momenti. Quando qualcosa nell'ambiente si muove, per esempio, sembra più che l'animazione sia una cutscene completamente scollegata dal resto. Allo stesso modo, i personaggi che incontri sono rigidi come bambole e devi semplicemente accettare che in realtà è più uno sfondo che stai attraversando. Eppure ci sono ancora molti momenti che appaiono davvero visivamente sorprendenti.

Il gioco non ha molti ambienti 'vivace'. È piuttosto rigido, ma ci sono alcuni bei dettagli all'interno.

A parte la narrazione, che purtroppo è carente e piuttosto poco interessante, ci sono molti enigmi disponibili. Probabilmente direi che è almeno tanto un gioco di puzzle quanto un simulatore di camminata. Purtroppo, c'è anche una sensazione generale che le cose non siano state abbastanza rifinite. Su console, il controller funziona davvero male quando devi raccogliere pezzi per mettere insieme qualcosa. Alcuni enigmi sembrano piuttosto intelligenti, ma la maggior parte viene risolta molto rapidamente. Ci sono anche alcuni enigmi che consistono semplicemente nel provare le cose finché non hai capito la sequenza giusta per risolverli. Quindi, non è esattamente il miglior enigma del genere, ma allo stesso tempo c'è una bella varietà, perché non si viaggia solo attraverso gli ambienti, ma ogni tanto si riesce davvero a risolvere puzzle.

Ho detto che, oltre a camminare, si sposta anche a vela. Questi due mezzi di trasporto non sono in realtà gli unici nel gioco, ma ti lascerò scoprire il terzo da solo in una breve sequenza. Trascorri parecchio tempo a bordo della tua barca, Molly, che è ciò che ti porta tra la maggior parte delle località più remote del viaggio. In realtà mi piacciono abbastanza le sequenze a bordo della barca, principalmente perché hanno un po' di emozione e ritmo. Puoi persino scendere nella piccola baita, dove, tra le altre cose, puoi dare un'occhiata ai collezionabili - inclusi piccoli modellini di barche - che si trovano nei capitoli del gioco. È un modo semplice per allungare un po' il tempo di gioco, se lo desideri.

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Gli effetti meteorologici sono uno dei punti di forza assoluti del gioco, e sono davvero stupefacenti.

Il gioco dura solo poche ore, eppure riesce a contenere sorprendentemente un numero di ore in quel tempo. Sembra semplicemente della lunghezza giusta, e puoi vivere parecchio esperienza, quindi il gioco sicuramente non si tira indietro.

Nonostante il suo punteggio un po' mediocre, devo comunque sottolineare che Will: Follow the Light è in realtà una buona esperienza. Allo stesso tempo, è un po' troppo poco rifinito in diversi aspetti e presenta altri problemi che gli impediscono di giustificare davvero un punteggio più alto. È essenzialmente un gioco discreto in cui qualche glitch tecnico, enigmi poco ispirati e una narrazione anonima oscurano in parte il viaggio altrimenti divertente che intraprendi. Ci sono momenti che sembrano molto cinematografici, dove l'atmosfera è densa e il viaggio risulta davvero divertente, ma ci sono troppe cose che ostacolano le sue ambizioni elevate. Come detto prima, a volte sembra troppo una demo tecnologica appariscente, ma d'altra parte può essere un vantaggio significativo in un'esperienza lineare come questa.

Quindi, se hai già giocato ai grandi nomi - o semplicemente ami questo tipo di gioco e sei interessato a qualcosa di nuovo - è comunque abbastanza facile per noi, appassionati di questo tipo di esperienza, consigliare Will: Follow the Light. Offre effetti meteorologici davvero belli e la possibilità di navigare, e solo queste cose la rendono un'avventura che vale la pena affrontare durante le ore che ci vogliono per essere completate.