Will Smith rivela di aver rifiutato Inception perché "non l'ha capito"

Sappiamo tutti che Will Smith ha rifiutato Matrix. Non pensando che il film sarebbe andato da nessuna parte, ha invece firmato per il condannato Wild Wild West, lasciando Keanu Reeves a fare carriera nel kung-fu e nel rallentatore.

In un recente incontro con Kiss Xtra (catturato da CultureCrave), Will Smith ha anche rivelato che una volta ha rifiutato Inception di Christopher Nolan. "Chris Nolan mi ha portato per primoInception ", ha detto. "E non l'ho capito... E ora che ci penso, sono quei film che entrano in quelle realtà alternative, non si presentano bene".

Sembra che si siano presentati piuttosto bene agli studios e al pubblico, Will. Smith ha continuato dicendo di essere stato "ferito" dalla perdita di quei due film. È strano pensare a qualcuno che non sia Leonardo DiCaprio nel ruolo principale di Inception, ma forse Smith avrebbe potuto dare al film una nuova prospettiva. Che ne pensi?