William Saliba dell'Arsenal sarà fuori per un "periodo prolungato", subendo un infortunio alla schiena

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La Coppa del Mondo e altre competizioni calcistiche estive di solito comportano conseguenze indesiderate per i club, e l'Arsenal ha subito un duro colpo: il difensore venticinquenne William Saliba è tornato dal Nord America con un infortunio alla schiena e starà fuori per un lungo periodo.

Saliba ha detto di aver sofferto di "piccoli fastidi" da diversi mesi, ed era nervoso perché l'Arsenal stava ancora lottando per la Premier League e la Champions League e lui aveva subito dopo la Coppa del Mondo con la Francia. Infine, si è infortunato ed è stato costretto a essere sostituito appena 30 minuti dopo l'inizio della semifinale contro la Spagna.

Al suo ritorno a Londra, uno specialista gli disse che non era necessario un intervento chirurgico, ma che doveva seguire un programma di recupero per un "periodo prolungato", non si sa per quanto.

Saliba ha collezionato 50 presenze con l'Arsenal durante la scorsa stagione ed è stato titolare in tutte le partite della Francia tranne una nei Mondiali.