Wimbledon inizia oggi: calendario completo lunedì 29 giugno, inclusi i primi incontri tra Sinner e Djokovic dai tempi di RG
Queste sono le prime partite di Wimbledon di oggi lunedì, che includono Sinner, Djokovic, Fonseca e Jódar
Wimbledon 2026 inizia oggi, 29 giugno, con le partite del primo turno per singolare maschile e femminile, che includeranno il debutto di giocatrici di alto livello come il campione in carica Jannik Sinner, il sette volte campione Novak Djokovic nel tabellone maschile, oltre ad Aryna Sabalenka nel tabellone femminile, tutte programmate per giocare sul campo centrale. a partire da Sinner vs. Kecmanovic alle 13:30 BST, 14:30 CEST.
Altri giocatori che debuttano oggi includono Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime e il recentemente campione ATP esordiente Alejandro Davidovich Fokina nel tabellone maschile, naturalmente senza Carlos Alcaraz che è ancora infortunato.
Questo è il calendario completo per lunedì 29 giugno a Roland Garros:
Singolare maschile
Campo centrale (13:30 BST / 14:30 CEST)
- Jannik Sinner vs Miomir Kecmanović
- Novak Djokovic vs Yibing Wu
Court 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)
- Marin Čilić vs Daniil Medvedev
Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Zheng contro Cameron Norrie
- Félix Auger-Aliassime vs Alexander Shevchenko
Campo 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Rafael Jodar vs Felix Gill
- Casper Ruud vs Hubert Hurkacz
Campo 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Emilio Nava vs Ignacio Buse
- Thiago Tirante vs Fábián Marozsán
Corte 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Marco Trungelliti vs Martin Damm Jr
- Soonwoo Kwon vs. Martín Landaluce
Corte 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Denis Shapovalov vs Pablo Carreño Busta
- Adolfo Vallejo vs Nicolás Mejía
Corte 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Kovacevic vs Botic van de Zandschulp
- Nuno Borges vs Tristan Boyer
Court 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Vukic vs Jenson Brooksby
- Hamad Medjedovic vs Sebastian Ofner
Court 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Luca Van Assche contro Marton Fucsovics
- Camilo Ugo Carabelli vs Daniel Merida Aguilar
Court 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Walton vs Dino Prižmić
- Jesper de Jong vs Rinky Hijikata
Court 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Arthur Rinderknech vs Oliver Tarvet
- Brandon Nakashima contro Jack Pinnington Jones
Court 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Shintaro Mochizuki vs Max Basing
- Jan-Lennard Struff vs Sebastián Báez
Court 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Ethan Quinn vs Luciano Darderi
Court 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Andrey Rublev contro Roman Safiullin
- Hugo Gaston vs Stefanos Tsitsipas
Court 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Dalibor Svrcina vs Learner Tien
- Alejandro Davidovich Fokina vs Juan Manuel Cerúndolo
Court 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Alexandre Müller vs Tommy Paul
- Roberto Bautista Agut vs João Fonseca