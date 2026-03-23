Wimbledon introdurrà per la prima volta quest'anno la recensione video

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Wimbledon sarà il prossimo Grande Slam, dopo gli US Open e l'Australian Open, a introdurre le revisioni video, che permetteranno ai giocatori di contestare alcune chiamate dell'arbitro della squadra, controllando video cose come se una palla ha rimbalzato due volte o se una palla ha toccato il corpo o la racchetta dell'avversario, o se una giocata ha causato ostacoli, qualcosa che è successo molto recentemente a Indian Wells con Daniil Medvedev e Jack Draper.

Quello che non potranno controllare è se la palla ha toccato la linea o meno, dato che Wimbledon utilizza già un sistema elettronico, introdotto per la prima volta lo scorso anno, che ha sostituito i giudici di linea con una macchina. Un sistema chiamato electronic line calling (ELC) che si è rivelato controverso lo scorso anno quando alcuni giocatori non si fidavano... e si è scoperto che in alcune partite non funzionava correttamente.

Come riporta la BBC, la revisione video è stata utilizzata dal 2023 agli US Open, dal 2025 agli Australian Open, ed è previsto che venga utilizzata per tutti gli eventi ATP Tour entro il prossimo anno. È già usato anche in molti eventi WTA.

Wimbledon 2026 si terrà tra lunedì 26 giugno e domenica luglio 2026, con Jannik Sinner e Iga Swiatek che difenderanno i loro titoli.