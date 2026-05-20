Windows 11 senza password è nel futuro di Microsoft?

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Microsoft ha annunciato che smetterà di inviare codici SMS per l'autenticazione e il recupero degli account personali Microsoft, sostituendoli con opzioni più sicure come passkey, app di autenticazione e indirizzi email verificati, come riportato da Windows Central.

"Microsoft crede che il futuro dell'autenticazione sia senza password, sicuro e facile da usare."

Secondo Microsoft, l'autenticazione basata su SMS è "una delle principali fonti di frode e, passando ad account senza password, chiave di passaggio ed email verificate, ti aiutiamo a rimanere un passo avanti alle minacce in evoluzione rendendo l'accesso agli account più semplice e fluido".

Tuttavia, ciò che non è specificato nella documentazione di avviso sulla sicurezza che evidenzia il cambiamento è quando Microsoft prevede di eliminare completamente i codici SMS per l'accesso agli account Microsoft.

Microsoft considera le passkey come l'opzione migliore, più veloce e più sicura per l'autenticazione e il recupero degli account personali Microsoft, perché offrono un "modo antiphishing" per accedere tramite l'autenticazione integrata del dispositivo, come Face ID, impronte digitali o PIN.

Gli utenti potranno comunque recuperare il proprio account Microsoft anche se il telefono viene perso o rubato, poiché ciò può essere fatto con un'email e una passkey verificate (come opzioni alternative di recupero).