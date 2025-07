Windows ha perso 400 milioni di utenti negli ultimi tre anni

HQ

Il capo del marketing di Microsoft, Yusuf Mehdi, rivela in un post sul blog che il numero di dispositivi Windows attivi è sceso da circa 1,4 miliardi a poco più di un miliardo negli ultimi tre anni. Certo, un miliardo di utenti è ancora tutt'altro che male, ma rispetto alle cifre precedenti, si tratta di una perdita piuttosto pesante. Quindi la domanda è: dove diavolo sono finiti quei 400 milioni di utenti?

A prima vista, si potrebbe pensare che le persone siano migrate in numero maggiore a Linux o Mac, ma non è proprio così. Invece, sono gli smartphone e i tablet che hanno indotto le persone ad abbandonare i loro PC. E la tendenza è chiara, dopotutto, la maggior parte delle persone ha tutto ciò di cui ha bisogno proprio lì sul proprio telefono o tablet: social media, e-mail, navigazione, e così via.

Quando si tratta di giochi e uso professionale, tuttavia, sono ancora Windows e PC a dominare. Ma per Mehdi e il suo team, la vera sfida sta nel riconquistare l'utente di tutti i giorni. E la concorrenza è là fuori: Chromebook e computer Apple stanno facendo la loro parte, ma anche sistemi di nicchia come SteamOS e Bazzite stanno attirando i giocatori.

Così... Hai preso in considerazione l'idea di cambiare sistema operativo? E tu cosa stai correndo oggi?