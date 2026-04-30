Windows K2 è il piano di Microsoft per riconquistare la fiducia degli utenti

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Ancora a marzo, il presidente di Windows Pavan Davuluri ha confermato i piani per affrontare seri "punti dolenti" su Windows 11. E secondo Windows Central, "fonti" affermano che l'azienda è seria nel trasformare Windows 11 in una piattaforma di cui le persone sono orgogliose di usare. Questi cambiamenti dovrebbero essere effettuati entro la fine del 2026 e nel 2027.

Questo progetto ha il nome in codice Windows K2. È un progetto realizzato nella seconda metà dello scorso anno e affronta le più grandi lamentele che le persone hanno su Windows 11. Va notato che Windows K2 non è una versione dedicata del sistema operativo. K2 è un'iniziativa in corso che garantirà che la qualità di Windows rimanga sia alta che costante nelle versioni attuali e future.

I tre pilastri principali di Windows K2 sono "prestazioni, artigianalità e affidabilità". Microsoft risponde direttamente ai feedback degli utenti e degli Insiders, analizza i dati di telemetria e conduce focus group con i clienti. Un'altra cosa è come i team internamente possano contribuire meglio con il codice al prodotto Windows. A quanto pare questo significa che essere agili è stato sostituito da un'ossessione per la qualità.

Il quarto pilastro sarà la comunità. I meetup di Windows Insider sono tornati, e i membri del team Windows saranno più orientati verso il futuro sui social media e nei forum per rispondere direttamente ai feedback delle persone online.

Noi qui in Gamereactor siamo ovviamente interessati al gaming, e per questo Microsoft considera steamOS il punto di riferimento. Stanno quindi lavorando per ottimizzare la piattaforma affinché le prestazioni di gioco di SteamOS e Windows siano comparabili. Questo dovrebbe essere vero entro uno o due anni a venire.

Dobbiamo essere consapevoli che Windows K2 non ha una data di completamento. Si tratta di un'iniziativa continua che definisce essenzialmente come Windows dovrebbe essere costruito e cosa dovrebbe dare priorità in futuro. L'obiettivo è sistemare Windows 11 e riposizionare la piattaforma come qualcosa di cui le persone sono orgogliose di usare, mantenendolo costantemente.

Almeno i piani sono ora in atto. Ora noi utenti aspettiamo i risultati.