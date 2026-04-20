Windrose è già un milione di copie vendute

HQ

In mezzo alla raffica di grandi debutti della scorsa settimana, è facile trascurare uno di questi due. Anche se potresti essere stato distratto da Pragmata o Mouse: P. I. Anche For Hire, Replacement e persino Windrose sono stati lanciati, e con grande successo quando si parla di quest'ultimo.

È stato confermato dai social media del gioco che Windrose ha ora spedito fino a un milione di copie, tutto in meno di una settimana. A questo si aggiunge il risultato che il gioco ha superato i 200.000 giocatori contemporaneamente su Steam, dimostrando che il futuro è luminoso per questo gioco di sopravvivenza pirata.

Parlando di questi successi, lo sviluppatore Kraken Express aggiunge: "Scherzi a parte, il vostro supporto è stato incredibile e la vostra pazienza mentre lavoriamo alle soluzioni significa il mondo per noi. Inoltre, Windrose ha superato i 200.000 giocatori contemporanei su Steam! Grazie mille, a nome di tutto il nostro studio."

Hai già giocato Windrose ?