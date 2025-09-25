Winter Burrow verrà lanciato a novembre

HQ

Sapevamo da un po' che Pine Creek Games ' adorabile avventura di sopravvivenza Winter Burrow avrebbe debuttato come lancio del primo giorno Game Pass, ma quello che non sapevamo mai era quando esattamente il gioco sarebbe stato lanciato. Ora lo facciamo.

Come parte del Tokyo Game Show Broadcast, è confermato che Winter Burrow arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 12 novembre 2025 e come parte delle librerie Game Pass e Play Anywhere.

Per ulteriori informazioni su Winter Burrow, non perderti la nostra ultima anteprima del gioco qui, per un assaggio di ciò che sarà offerto quando verrà lanciato tra circa sei settimane.