Wireless Festival cancellato dopo che Kanye West è stato bandito dall'ingresso nel Regno Unito

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Il Wireless Festival è stato cancellato dopo che a Kanye West (noto anche come Ye) è stato negato l'ingresso nel Regno Unito, scatenando una reazione politica e culturale.

Il rapper era previsto come header in tutti e tre i giorni dell'evento di luglio a Londra, ma la sua autorizzazione elettronica ai viaggi è stata revocata dal Ministero dell'Interno del Regno Unito dopo una revisione. Le autorità hanno stabilito che permettergli di entrare nel paese non sarebbe stato "favorevole al bene pubblico."

Gli organizzatori del festival hanno confermato la cancellazione in un comunicato, aggiungendo che i rimborsi saranno emessi ai possessori dei biglietti. La decisione è arrivata proprio all'inizio delle prevendite, lasciando poco tempo per trovare un sostituto per i tre posti principali.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer aveva già definito la prenotazione "profondamente preoccupante", riflettendo un più ampio disagio su tutto lo spettro politico.

Il caso colloca anche West tra diverse figure americane a cui in passato era negato l'ingresso nel Regno Unito, tra cui Snoop Dogg e Tyler, il Creatore, entrambi sottoposti a divieti temporanei in passato.