Witchbrook è in fase di sviluppo ispirato da Studio Ghibli e Google Street View

Chucklefish si è fatto un nome come esperto di pixel e ci ha viziati negli anni con avventure ispirate al retro e acclamate come Starbound e Wargroove. Alla Bilbao International Game Conference, il nostro corrispondente David Caballero ha incontrato l'artista senior Jade Evans di Chucklefish per parlare dello studio e del loro lavoro.

La conversazione ha toccato le sfide dei giochi basati su pixel, dove non è così facile illustrare emozioni e simili. Ma questo non ha dato fastidio alla Evans, che ha detto che le piace "quanto siano piccoli i personaggi. Alcuni di loro sono alti solo circa 40 pixel, e quello che puoi farci entrare è poter inserire animazioni facciali complesse, cosa che in qualche modo è possibile con una scala così ridotta."

Se mai, vede i pixel come una sfida gratificante, dove vuole mostrare cosa possono ottenere entro i limiti esistenti, ma non esclude l'uso di effetti moderni a volte per migliorare il risultato finale:

"Mi piacciono davvero queste sfide, e Chucklefish in generale, siamo davvero entusiasti di quello che possiamo fare con quei limiti, davvero spingerci alla prova. Ci sono cose che i puristi dei pixel direbbero essere fantastiche, quindi combinare diversi effetti di luce o movimenti di telecamera non era possibile ai tempi della pixel art tradizionale, ed è davvero entusiasmante poter combinare elementi di 3D, che ora sono molto comuni, combinare elementi di 3D, shader davvero belli, effetti di illuminazione."

Ho parla anche di come affronta il prossimo Witchbrook e da dove trova ispirazione per la città vivace con le sue strade tortuose:

"Quindi, in termini di produzione, iniziamo con quel concetto e ricerca, cercando di ricavare dal mondo reale. Molta ispirazione viene da Studio Ghibli, in particolare animazioni come Kiki's Delivery Service."

Tuttavia, si scopre che lo studio utilizza anche uno strumento più inaspettato:

"Prendo ispirazioni da Google Street View per prendere idee su come rendere belle le strade o gli edifici, cercando di scattare foto."

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto, completa di sottotitoli, per saperne di più sul promettente Witchbrook. Il piano originale era di rilasciarlo quest'anno, ma purtroppo è stato rimandato e ora uscirà nel 2026.