Witchbrook è stato posticipato al 2026

Se non vedevi l'ora di vedere l'accogliente sim di Chucklefish, Witchbrook, abbiamo alcune notizie da condividere. Il progetto indipendente è stato ritardato e non verrà più lanciato nell'inverno del 2025 come previsto.

In un post di aggiornamento sul blog, viene rivelato che Witchbrook arriverà ora nel 2026 e il motivo del ritardo del gioco è spiegato come segue:

"Witchbrook è un grande progetto - e sta prendendo forma esattamente come speravamo; Pieno di fascino, profondità e dettagli! Nel nostro primo blog, abbiamo condiviso il nostro obiettivo di creare un mondo vivo e pulsante da esplorare e, mentre riuniamo tutti questi elementi, ci prendiamo il tempo necessario per garantire che il mondo sia ricco, coinvolgente e vivo".

Certo, il ritardo significherà alcuni contenuti aggiuntivi nella versione di lancio completa del gioco, tra cui "ulteriori interessanti opportunità, tra cui piattaforme aggiuntive e supporto linguistico che inizialmente non avevamo pianificato!"

E per saperne di più sul gioco, lo sviluppatore ha anche rilasciato una mappa interattiva che consente alle persone di vedere cosa ha in serbo l'area più ampia di Mossport. Puoi andare qui per esplorare la zona circostante.