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Witchbrook è stato ritardato perché agli sviluppatori non piacevano i paragoni tra "Harry Potter incontra Stardew Valley

Chucklefish ora è molto più soddisfatto della situazione del gioco in vista del suo debutto quest'anno.

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Ci è voluto parecchio tempo perché Witchbrook arrivasse, dato che il progetto indie è in sviluppo su larga scala dal 2019. È un territorio piuttosto inaudito per un progetto indie realizzato da uno studio affermato come Chucklefish, ma c'è un buon motivo per cui è diventato così.

Parlando con Knowledge, la COO di Chucklefish, Donna Orlowski, ha dichiarato che il ritardo e il motivo per cui Witchbrook ha impiegato così tanto tempo a diventare realtà derivano da un cambiamento di direzione di sviluppo. Quando il titolo fu presentato al mondo, molti lo battezzarono "Harry Potter incontra Stardew Valley", e questo non era qualcosa con cui il team di sviluppo si sentiva molto a suo agio. Piuttosto, volevano presentare qualcosa di più unico.

"Quando ci siamo messi a fondo nel progetto nel 2019, abbiamo deciso di spostare leggermente l'attenzione da chi [che] continuava a dire, 'È Harry Potter incontra Stardew Valley' a creare qualcosa di più unico. Questa è stata la causa del ritardo. Siamo molto soddisfatti di dove siamo con lo sviluppo in questo momento. Il nostro focus è sulla simulazione, quindi speriamo che le persone, nel momento in cui entreranno nel mondo, non vorranno mai più andarsene."

Non sappiamo ancora quando Witchbrook debutterà, dato che il gioco è collegata solo a una finestra di uscita nel 2026. Orlowski ha comunque accennato al lancio atteso, sottolineando che non è qualcosa a cui lo sviluppatore sta pensando, perché "questa è un'attività, è un mercato, e il giorno dopo puoi cadere completamente a terra."

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