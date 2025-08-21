Witchspire annunciato alla Gamescom

Witchspire è un gioco di sopravvivenza cooperativo appena annunciato da Envar Games di Stoccolma, uno studio di Envar Entertainment che ha precedentemente contribuito a progetti come Valorant e Overwatch. Questo segna la prima IP originale dello studio, rivelata durante la Gamescom con un trailer di debutto.

Il gioco può essere giocato da solo o con un massimo di altri tre giocatori e pone l'accento sulla creazione di equipaggiamento, sull'addomesticamento degli animali e sulla lotta contro i nemici. L'esplorazione si svolge in un modo magico: i giocatori volano nei cieli su manici di scopa. Da quello che è stato mostrato finora, la costruzione di basi e altri elementi fondamentali della sopravvivenza fanno parte dell'esperienza. Lo studio descrive Witchspire come un mix di creatività e sfida, in cui i giocatori modellano i propri percorsi in un mondo fantastico pieno di minacce, risorse e segreti che aspettano di essere scoperti. La promessa dell'attraversamento volante e dell'esplorazione cooperativa conferisce al gioco un'identità unica in un genere di sopravvivenza affollato, e sarà interessante vedere come lo studio svilupperà la sua esperienza di outsourcing nel proprio progetto.

Per ora, Witchspire è confermato solo per PC, con un rilascio previsto su Steam Early Access il prossimo anno.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUwe2bTmQ2U