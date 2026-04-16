Witchspire inizierà il suo percorso di Accesso Anticipato a giugno

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Il Galaxies Spring Showcase si è svolto ancora una volta ed è stato un luogo ideale per trovare una marea di aggiornamenti e notizie riguardo a titoli AA e indie in arrivo. Uno di questi progetti che è emerso è stato Witchspire, con Envar Games che ha fatto la sua apparizione per rivelare la data di lancio in Early Access del gioco.

Previsto per il debutto su PC nello stato Early Access, la data di lancio è prevista per il 10 giugno, quando i fan potranno poi entrare nell'avventura di sopravvivenza e creazione per fare amicizia e combattere creature e costruire un santuario con altre streghe sia in modalità cooperativa che single-player.

Con la data di lancio alle porte, puoi vedere alcuni scorci su Witchspire qui sotto.