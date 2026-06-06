Wiz Khalifa è l'ultima celebrità ad essere braccata dall'Agente 47

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L'Agente 47 continua la sua missione uccidendo quante più celebrità possibile, e Wiz Khalifa è il prossimo nella lista. Se pensavi di trovare il rapper e musicista rilassarsi nel suo studio o a casa, ti sbaglieresti.

Se indovinassi che avrebbe combattuto in un'arena MMA, con cultisti in manta viola che facevano da guardie, sarei incredibilmente sorpreso. L'agente 47 deve commettere un omicidio mentre tutti sono bloccati su uno di questi combattenti, e il signor Khalifa non sembra disposto a cadere in fretta. Quella routine di allenamento sta dando i suoi frutti.

Wiz Khalifa si unisce a Hitman in una nuova missione gratuita disponibile ora fino al 5 luglio. Muoviti, Agente 47.