Wizard of Legend 2 arriverà su Switch alla fine di questo mese

Lo sviluppatore Dead Mage e l'editore Humble Games hanno annunciato che Wizard of Legend 2 arriverà finalmente sulla piattaforma ibrida di Nintendo alla fine di questo mese. Dopo aver lasciato l'accesso anticipato su PC all'inizio di quest'anno e aver lanciato contemporaneamente su PlayStation e Xbox, questa versione Switch cercherà di riflettere quell'edizione del gioco.

In un comunicato stampa ci viene detto che Wizard of Legend 2 avrà "tutti i contenuti dell'edizione console/PC" e che includerà anche "controlli perfezionati per i controller Joy-Con e Pro e prestazioni ottimizzate sia per il gioco portatile che per quello docked".

L'edizione Switch includerà anche il supporto cooperativo locale per quattro giocatori, ma il problema principale è che questa sarà una versione Switch 1 del gioco, poiché non c'è menzione di un'edizione nativa Switch 2 al momento della scrittura.

Per quanto riguarda la data di uscita dell'edizione Switch, è fissata per il 25 novembre.