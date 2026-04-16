Wizards of the Coast mira ad attirare un pubblico più ampio a Dungeons & Dragons con una propria serie di giochi in diretta streaming

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Stiamo vivendo una vera età dell'oro per iniziare con i TTRPG. Successi nel cinema e in televisione come Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves o Stranger Things hanno aperto le porte a un pubblico più ampio per dare un'occhiata al gioco di ruolo più famoso al mondo, così come i videogiochi come Baldur's Gate III, e hanno persino ribaltato la situazione in oltre 40 anni di convention e pregiudizi tossici. Oggigiorno, giocare a D&D è visto come una cosa interessante, e ci sono molte persone là fuori che vogliono iniziare a giocare. O almeno così sostiene Wizards of the Coast, dato che sta lanciando una nuova serie di show dal vivo con gameplay.

Wizards mira a emulare il successo di programmi ben affermati come Dimension 20 e Critical Role (Vox Machina, The Mighty Nein), e ha quindi coinvolto un cast di appassionati di videogiochi che sono anche volti noti ai fan. Jasmine Bhullar ("DesiQuest", "Dimension 20") sarà la Dungeon Master a un tavolo con i giocatori abituali Mayanna Berrin ("Dispatch", "StoryQuest"), Christian Navarro ("13 Reasons Why", "Forgotten Realms: Tears of Selune"), Neil Newbon ("Baldur's Gate III") e Devora Wilde ("Baldur's Gate III"). La serie, 'Dungeon Masters', debutterà il 22 aprile alle 18:30 ora del Pacifico con un doppio episodio, in cui inizieranno una campagna ambientata nell'ambientazione rinnovata di Ravenloft.

L'obiettivo, come riportato da Variety, non è tanto sovrapporsi o superare i programmi già in onda, quanto piuttosto un modo per trasformare l'attuale aumento di popolarità del marchio in più attori.

"Dobbiamo attrarre un pubblico già esistente. Quando vediamo come 'Baldur's Gate III', 'Stranger Things' e il film 'D&D' abbiano ampliato la comunità dei fan e il numero di persone che giocano a questo gioco in generale, so che il mio obiettivo nel lanciarmi — e, in una certa misura, quello di Wizards — è espandere questo hobby che tutti amiamo così tanto, " disse Bhullar a Variety. "Quindi se qualcuno che non ha mai visto una partita in diretta guarda la nostra e dice: 'Voglio gestire la mia partita di D&D', allora penso che abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Attrarre un pubblico non familiare con le partite dal vivo fa parte del nostro obiettivo."

Qui su Gamereactor siamo anche fan dei TTRPG, e qualche mese fa abbiamo recensito il nuovo set iniziale di Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands, confermando che è il modo migliore per iniziare a giocare con il gioco, anche se né tu né i tuoi amici lo avete mai provato prima.

L'avventura ti aspetta...