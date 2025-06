Wizards of the Coast non ha finito con CRPG come Baldur's Gate III

HQ

Dopo Baldur's Gate III, tutti si aspettavano che Larian Studios e il creatore di D&D Wizards of the Coast iniziassero immediatamente a lavorare al sequel. Tuttavia, lo sviluppatore e l'editore hanno preso strade separate. Sembra che alla fine sia stato per il meglio, dato che Larian non aveva il desiderio di creare un altro Baldur's Gate, ma questo non significa che sia finita per i giochi di D&D.

Giant Skull, un nuovo studio fondato nel 2024 da Stig Asmussen, Jedi di Star Wars e veterano di God of War, sta lavorando a un nuovo gioco d'azione incentrato sulla narrazione ambientato nell'universo di D&D. Parlando con Polygon, il presidente di Wizards of the Coast John Hight ha confermato che "i CRPG che saranno seri come BG3" sono ancora sul tavolo, ma il gioco di Giant Skull non sarà quello.

"Abbiamo 50 anni di DM che si riuniscono e creano le loro campagne, e abbiamo fornito modelli per centinaia e centinaia di mostri in D&D." Ha detto Hight. "Le cose che formano i sogni e gli incubi delle persone, dai cubi gelatinosi agli orsi gufo. Quindi è davvero importante che qualsiasi manifestazione di essi in un gioco sia buona quanto ciò che abbiamo in mente. È un compito arduo. E penso a quello che Stig e Patrick Murphy hanno fatto in God of War 3, prendendo quel pantheon di divinità e mostri pazzi dalla mitologia e portandoli in vita. È come, wow, e se potessimo scatenarli su D&D?"

Per quanto riguarda il gioco di Giant Skull, anche se probabilmente è lontano anni, Stig Asmussen promette un focus sul combattimento corpo a corpo, con lezioni apprese da God of War e dai giochi Star Wars Jedi. "Avevamo una tabula rasa e siamo stati in grado di costruire molto rapidamente sulla base di tutto ciò che abbiamo appreso negli anni precedenti. Questo ci ha permesso di creare un modello di movimento che ora è molto più veloce, molto più fluido", ha detto.

