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Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember si aggiunge al calendario delle uscite di inizio 2027 in rapida crescita
Team Ninja ha presentato il sequel del suo gioco d'azione ispirato all'era dei Tre Regni all'Xbox Games Showcase.
Appena uscito Nioh 3, Team Ninja non rallenta affatto con i suoi lanci, dato che ha già confermato il prossimo gioco previsto per il suo seguito di Wo Long.
Wo Long 2: Wings of Ember è previsto per l'uscita all'inizio del 2027. Il gioco ci offre un ritorno nel mondo ispirato ai Tre Regni di Wo Long, con tanti nemici duri da affrontare, luoghi da esplorare e una storia da seguire che mescolerà storia e fantasia.
In questo gioco, sembra che saremo benedetti con i poteri di una fenice, da qui il titolo Wings of Ember di Wo Long 2. Vedremo come cambieranno il combattimento man mano che analizzeremo più a fondo il gioco nei mesi che precedono l'uscita.
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