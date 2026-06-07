Wo Long 2: Wings of Ember si aggiunge al calendario delle uscite di inizio 2027 in rapida crescita

Appena uscito Nioh 3, Team Ninja non rallenta affatto con i suoi lanci, dato che ha già confermato il prossimo gioco previsto per il suo seguito di Wo Long.

Wo Long 2: Wings of Ember è previsto per l'uscita all'inizio del 2027. Il gioco ci offre un ritorno nel mondo ispirato ai Tre Regni di Wo Long, con tanti nemici duri da affrontare, luoghi da esplorare e una storia da seguire che mescolerà storia e fantasia.

In questo gioco, sembra che saremo benedetti con i poteri di una fenice, da qui il titolo Wings of Ember di Wo Long 2. Vedremo come cambieranno il combattimento man mano che analizzeremo più a fondo il gioco nei mesi che precedono l'uscita.