Wo Long: Fallen Dynasty raggiunge 8 milioni di giocatori dopo il lancio su Nintendo Switch 2

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Team Ninja è forse più conosciuto tra i giocatori per averci consegnato la serie Nioh, ma ha rapidamente impressionato con una delle sue nuove serie in Wo Long: Fallen Dynasty. Un sequel è già in arrivo per il prossimo anno, e dal numero di giocatori del gioco originale è chiaro che c'è un enorme pubblico pronto a esplorare la prossima esperienza.

Come ha pubblicato l'editore Koei Tecmo sui social media dopo l'uscita di Wo Long: Fallen Dynasty su Nintendo Switch 2, il gioco ha superato gli 8 milioni di giocatori in totale. Un piccolo asterisco in fondo all'immagine ci dice che questi 8 milioni di giocatori includono acquisti digitali e fisici, così come coloro che si sono collegati tramite un servizio in abbonamento come Xbox Game Pass.

Non è chiaro quanti giocatori abbiano iniziato a giocare a Wo Long per un po' tramite un servizio in abbonamento, ma c'è un pubblico chiaro per questo gioco d'azione che mescola mito e storia cinese. Vedremo come Wo Long 2 alzerà la posta quando uscirà all'inizio del 2027.