Wolf Haus Games su come scelgono cosa aggiungere a Join Us: "Se qualcuno vuole qualcosa, lo facciamo e basta"

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Se hai visto un trailer per Join Us dello sviluppatore Wolf Haus Games (o magari anche il nostro gameplay esclusivo per la Gamescom qui sotto), saprai che questo è un progetto piuttosto assurdo e ambizioso. È un gioco di sopravvivenza open-world in cui la premessa è costruire un culto in una zona fatiscente dell'America, con l'esperienza più ampia che presto precipita nel caos quando arrivano ogni tipo di minacca aliena e demoniaca.

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Inutile dire che è un gioco con molte parti in movimento e opportunità creative quasi inesplorate. Questo è un tema su cui abbiamo chiesto durante il nostro periodo alla convention tedesca, dove abbiamo avuto la possibilità di intervistare Joe Dietsch, cofondatore e CEO di Wolf Haus Games, in un'intervista completa e con sottotitoli locali che potete trovare in fondo a questo articolo.

Durante l'intervista, abbiamo parlato dei limiti nell'introdurre funzionalità in Join Us e di come questo si colleghi alla crescente comunità del gioco, con Dietsch che ha spiegato quanto segue.

"Non abbiamo molta burocrazia. Siamo abbastanza veloci a creare cose. Se qualcuno vuole qualcosa, la facciamo e basta. Ora abbiamo una community Discord dove la gente chiede cose nel gioco e le mettiamo semplicemente dentro. La gente ci manda foto che hanno disegnato, chiedendo: 'ehi, può essere un poster su un muro?' Ok. Sai, una cosa che facciamo nella nostra community Discord è avere un server dove tutti possono lasciare il proprio nome se vogliono essere nel gioco. Tutti gli NPC nel gioco sono persone che hanno lasciato il loro nome nel nostro Discord. Quindi stiamo già cercando di unire una community, il che è strano perché è un gioco di culto, ma non stiamo cercando di fare un culto, ma un po'... È il problema di far uscire un gioco, la cooperativa e il marketing e tutto questo sembra un po' un culto a un certo punto. Quindi è come se fossimo nel processo di reclutamento."

Dietsch ha anche parlato del perché la comunità è così importante per lui e per i team di Wolf Haus Games, esprimendo: "Ho iniziato come sviluppatore solitario ed era... quello era il mio gioco allora. Poi si sono uniti questi 13 ragazzi, che ora stanno creando il gioco, e ora è il gioco di tutti. Ma poi, quando lo distribuisci, è il gioco di tutti, come se appartenesse a chi lo gioca, chi lo ha comprato, tutti hanno idee. Quindi a quel punto c'è una community e penso che vorrei che la vita del gioco avesse il contributo di chi lo gioca."

Con Join Us previsto per marzo 2027, abbiamo anche chiesto brevemente se Wolf Haus Games avesse grandi progetti per il gioco dopo il suo debutto, a cui Dietsch ci ha risposto quanto segue.

"Fai un pisolino qualche volta. Tutti sono programmati per metà marzo, fine marzo. Ma no, penso che il piano dopo sia che vogliamo continuare a supportare. Ci divertiamo molto a lavorare su questo gioco. Non è qualcosa in cui vogliamo solo mandarlo via come 'abbiamo finito'. Lo amiamo, lo ameremo ancora, vogliamo ancora lavorarci. Penso che sarà qualcosa su cui vorremo - a ondate - sappiamo che ci saranno contenuti che vorremo supportare nei mesi successivi al lancio."

Per ulteriori dettagli da Join Us, non perderti la nostra recente anteprima pratica del gioco e, come detto prima, assicurati di guardare anche l'intervista completa con Dietsch qui sotto.