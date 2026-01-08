Wolfenstein 3 sarebbe in fase di sviluppo
Se fosse vero, sarebbe il primo vero sequel della serie dopo The New Colossus.
Si dice che Swedish Machine Games stia lavorando al prossimo capitolo della classica serie Wolfenstein. Questo secondo Kotaku e altre fonti, che affermano che Wolfenstein 3 sia attualmente in fase di sviluppo. Da tempo circolano voci su un nuovo gioco nel franchise, e lo studio, che è anche dietro The New Order, The New Colossus e Youngblood, sostiene da tempo che la serie sia pensata come una trilogia, e ora sembra che la terza parte possa davvero diventare realtà.
Youngblood era, come sappiamo, uno spin-off, e se le voci sono vere, questo sarà il primo "vero" sequel in quasi un decennio. Meglio tardi che mai, giusto? Come sempre, è importante prendere questo con le pinze, poiché nulla è stato confermato ufficialmente. Ma non sarebbe fantastico se le voci fossero vere?
Speri in un nuovo Wolfenstein?