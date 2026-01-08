Wolfenstein 3 sarebbe in fase di sviluppo

HQ

Si dice che Swedish Machine Games stia lavorando al prossimo capitolo della classica serie Wolfenstein. Questo secondo Kotaku e altre fonti, che affermano che Wolfenstein 3 sia attualmente in fase di sviluppo. Da tempo circolano voci su un nuovo gioco nel franchise, e lo studio, che è anche dietro The New Order, The New Colossus e Youngblood, sostiene da tempo che la serie sia pensata come una trilogia, e ora sembra che la terza parte possa davvero diventare realtà.

Youngblood era, come sappiamo, uno spin-off, e se le voci sono vere, questo sarà il primo "vero" sequel in quasi un decennio. Meglio tardi che mai, giusto? Come sempre, è importante prendere questo con le pinze, poiché nulla è stato confermato ufficialmente. Ma non sarebbe fantastico se le voci fossero vere?

Speri in un nuovo Wolfenstein?