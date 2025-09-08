Wolfenstein II presentava quasi un Hitler nudo

HQ

Non c'era nessun Hitler nudo in Wolfenstein II: The New Colossus, cosa che avrebbe potuto rendere ancora più incendiario un gioco già controverso. Secondo il direttore creativo Jens Matthies, il piano originale era quello di mostrare Adolf completamente esposto al mondo, mentre fa oscillare il suo piccolo bratwurst.

In una delle scene più memorabili del gioco, vediamo già un Hitler sudato, malato e incoerente. Anche lì, è ritratto come grottesco e violento, ma gli sviluppatori in realtà volevano spingere le cose molto oltre. Tra le tante idee c'era anche una sequenza in cui il dittatore urinava sul pavimento. Bethesda, però, ha messo un freno a questi elementi. La storia è menzionata nel nuovo documentario di NoClip, dove Matthies ha raccontato come ha sollevato le idee con Todd Vaughn, allora vicepresidente della produzione di Bethesda. Vaughn si è affrettato a scoraggiare l'inclusione nel prodotto finale.

"Gli ho chiesto su Slack se sarebbe stato un problema se avessimo visto il pene di Hitler, e lui ha risposto: 'Sì, non lo consiglierei'. Così abbiamo abbandonato l'idea", ha detto Matthies con una risata.

Ha aggiunto che è sempre importante sapere dove tracciare la linea di demarcazione – e a volte, come ha detto, "hai bisogno di essere salvato da te stesso". Se non hai ancora dato un'occhiata al documentario, puoi guardarlo per intero qui sotto.