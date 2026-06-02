Wolverine dà il via a State of Play con una presentazione di gameplay intensa, Jean Grey fa la sua comparsa
Gli artigli di adamantium di Logan fanno sanguinare e anche di più in questo gioco piuttosto grafico.
Sapevamo di aspettarci una grande quantità di gameplay dal prossimo Marvel's Wolverine di Insomniac durante la trasmissione di State of Play, ma il gioco è finito per essere il progetto di apertura della serie più ampia, mostrando molta violenza folle mentre Logan viene liberato contro i scagnozzi, tagliandoli e tagliandoli a pezzi con i suoi artigli di adamantium.
Il gameplay si concentrava principalmente su una parte della storia più ampia in cui Wolverine ha il compito di salvare un gruppo di mutanti sottomessi e trasportati in container in un luogo orribile, senza dubbio. Per fortuna, Logan è pronto a fare ciò che sa fare meglio, portando ad azione caotica e violenza sanguinosa.
Il gameplay mostra alcune tecniche base di platforming e movimento, come Logan possa curare i danni subiti, come Wolverine metta a buon uso le moto, può attaccare con mosse "veloci e viscerali" e alcuni personaggi aggiuntivi che incontrerà lungo il percorso, tra cui Jean Grey, Mystique e Sabretooth.
Secondo la storia, la premessa di base è che il gioco è ambientato in un mondo in cui i mutanti non sono noti al pubblico e vengono sottomessi per preoccupazione dei loro poteri. Questo porta Logan a lavorare per salvarli, un personaggio un po' anti-eroe che sembra non preoccuparsi molto del numero di vittime che lascia dietro di sé. Questa non è una storia di Spider-Man, come puoi vedere.
Per concludere questa presentazione, Insomniac rivela che Marvel's Wolverine è ora disponibile per il pre-ordine in alcuni mercati, con il gioco ancora previsto per il lancio su PS5 il 15 settembre. Scopri qui sotto tutti i nuovi gameplay.