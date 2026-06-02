Wolverine dà il via a State of Play con una presentazione di gameplay intensa, Jean Grey fa la sua comparsa

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Sapevamo di aspettarci una grande quantità di gameplay dal prossimo Marvel's Wolverine di Insomniac durante la trasmissione di State of Play, ma il gioco è finito per essere il progetto di apertura della serie più ampia, mostrando molta violenza folle mentre Logan viene liberato contro i scagnozzi, tagliandoli e tagliandoli a pezzi con i suoi artigli di adamantium.

Il gameplay si concentrava principalmente su una parte della storia più ampia in cui Wolverine ha il compito di salvare un gruppo di mutanti sottomessi e trasportati in container in un luogo orribile, senza dubbio. Per fortuna, Logan è pronto a fare ciò che sa fare meglio, portando ad azione caotica e violenza sanguinosa.

Il gameplay mostra alcune tecniche base di platforming e movimento, come Logan possa curare i danni subiti, come Wolverine metta a buon uso le moto, può attaccare con mosse "veloci e viscerali" e alcuni personaggi aggiuntivi che incontrerà lungo il percorso, tra cui Jean Grey, Mystique e Sabretooth.

Secondo la storia, la premessa di base è che il gioco è ambientato in un mondo in cui i mutanti non sono noti al pubblico e vengono sottomessi per preoccupazione dei loro poteri. Questo porta Logan a lavorare per salvarli, un personaggio un po' anti-eroe che sembra non preoccuparsi molto del numero di vittime che lascia dietro di sé. Questa non è una storia di Spider-Man, come puoi vedere.

Per concludere questa presentazione, Insomniac rivela che Marvel's Wolverine è ora disponibile per il pre-ordine in alcuni mercati, con il gioco ancora previsto per il lancio su PS5 il 15 settembre. Scopri qui sotto tutti i nuovi gameplay.