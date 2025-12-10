Wolverine di Marvel, Nioh 3 e Halo sono i protagonisti del trailer hype di PlayStation 2026

HQ

Il 2026 sembra destinato a essere un anno da vertice per le uscite dei videogiochi. Anche se speriamo che Grand Theft Auto VI faccia il suo debutto il prossimo anno, anche senza di esso ci saranno molti giochi da giocare, come mostrato da PlayStation in un nuovo trailer.

Wolverine e Saros della Marvel vengono ovviamente messi in risalto, essendo uscite esclusive per PlayStation, ma vediamo anche apparizioni come Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Pragmata, 007: First Light, Nioh 3 e altri, mostrando quanto l'anno possa essere carico se tutte queste uscite rispettano la loro data. Curiosamente, Grand Theft Auto VI non ha nemmeno ricevuto un cenno nel trailer.

Il gioco più strano da vedere è senza dubbio Halo: Campaign Evolved. È ancora difficile immaginare che un gioco di Halo sarà giocabile su una console PlayStation, ma l'anno prossimo vedremo questa realtà prendere vita. Se vuoi ancora soffermarti ancora un po' nel 2025, PlayStation offre anche un riepilogo di come gli utenti hanno usato la console negli anni.