Wolverine: Origin III - The Dark Age approfondirà cosa è successo a Logan negli anni '50

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Ci sono molti esempi di storie che hanno approfondito la storia di Wolverine e come il ragazzo sia diventato il mostro, ma una delle più notevoli è la storia di Wolverine: Origin, scritta dallo scrittore Paul Jenkins e dall'artista Andy Kubert. Il fumetto ci riportava ai primi giorni di Wolverine e vedeva come James Howlett abbandonasse il cognome per il soprannome di Logan, fuggisse e cercasse di vivere una vita di solitudine dopo aver sviluppato le sue artiglie ossee, la passione per la violenza e un talento per uccidere, qualcosa in cui divenne poi noto per essere il migliore nonostante non fosse molto piacevole.

Mentre questa epica storia ora cerca di celebrare il suo 25º anniversario, la Marvel Comics si sta riunendo a Jenkins per un'altra esplorazione della storia di Wolverine, con una nuova storia chiamata Wolverine: Origin III - The Dark Age all'orizzonte.

Questa storia sarà un evento di cinque numeri in onda del 16 dicembre, e vedrà Jenkins supportato dall'artista CAFU, con la copertina curata da Wes Burt. Per quanto riguarda ciò che racconterà questa storia, è ambientata negli anni '50 e vede Logan cercare di vivere un periodo di pace dopo aver combattuto in due guerre mondiali. La sinossi approfondisce ulteriormente questo aspetto.

"Dopo anni di traumi e due turni di servizio consecutivi combattendo nelle prime due guerre mondiali, Logan ha trovato la sua nuova missione... Pace! Con la sua rabbia berserker e le tendenze violente in qualche modo alle spalle, Logan gode di una nuova vita di tranquillità e servizio. Logan incontrerà nuovi amici e alleati e, con l'aiuto di un giovane medico appassionato, scoprirà cosa lo motiva. Ma qual è la causa di questa nuova felicità... e quanto può durare?"

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Puoi vedere la copertina qui sotto in vista del lancio del fumetto, prima delle festività.