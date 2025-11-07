Wolverine: Weapons of Armageddon vede il mutante affrontare una bomba atomica potenziata

HQ

Di recente, abbiamo riportato la notizia che il mondo di Marvel Comics subirà presto una profonda revisione quando la trama di Armageddon arriverà e consegnerà le più grandi trasformazioni degli eroi della Terra dai tempi di Avengers: Disassembled. Abbiamo anche spiegato come questo evento sarà preceduto da alcune altre storie chiave, tra cui un nuovo racconto in quattroWolverine parti.

Su questo argomento, Marvel ha ora rivelato Wolverine: Weapons of Armageddon. Questo racconterà la storia di come il mutante infuso di Adamantium affronta una corporazione che ha creato super soldati, inclusa una variante nuova e aggiornata di Nuke.

La sinossi della storia spiega: "Quando una vecchia conoscenza trascina Logan nella ricerca di un nuovo soggetto mutante rapito, i metodi terrificanti del defunto programma Arma X si rivelano essere vivi e vegeti. Mentre Wolverine segue l'odore del selvaggio Tyler - e l'odore del suo stesso trauma - si ritrova in una gara mortale contro una corporazione creatrice di super-soldati chiamata Primewarrior... che ha appena assunto un volto molto familiare: il Nuke completamente armato e potenziato!"

Wolverine: Weapons of Armageddon inizierà a vendere a febbraio, il 18, ed è stato scritto da Chip Zdarsky (lo stesso scrittore che consegna Armageddon ) con i disegni di Luca Maresca.

