Women's Champions League: chi si qualifica e chi viene eliminato e si affronta per il turno finale della prossima settimana
Le squadre qualificate per la Women's Champions League sono quasi decise: rimane solo un posto da conquistare
La Women's Champions League si è conclusa mercoledì alla quinta giornata della fase di campionato, e due nuove squadre hanno confermato la qualificazione per la fase a eliminazione diretta: Chelsea e Paris FC. Dopo i risultati della giornata 5 di martedì e mercoledì, le prime 10 squadre sanno con certezza che si qualificheranno per le fasi successive.
Questi sono: Barcellona, Lione, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United e Paris FC.
Solo l'Atlético de Madrid con 7 punti e l'Oud-Heverlee Leuven con 6 punti (11° e 12° in classifica) sono minacciati dal Valerenga (13° in classifica). Se Valerenga batterà il Bayern Monaco la prossima settimana e Leuven non vincerà, Valerenga potrebbe prendere l'ultimo posto per qualificarsi per la fase successiva (trovandosi tra i primi 12).
L'Atleti è praticamente qualificato grazie alla loro superiore differenza reti, +8, anche se perdono contro Lione e Valerenga e vincono Leuven.
Dietro di loro, Twente, Benfica, PSG, Roma e St. Polten vengono eliminati.
La gara finale sarà chi si classifica tra i primi 4, il che permetterà loro di evitare lo spareggio a eliminazione diretta e di qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Teoricamente, tutte quelle squadre potrebbero ancora raggiungere la top 4...
- Barcellona: 13 punti
- Lione: 13 punti
- Chelsea: 11 punti
- Bayern: 10 punti
- Real Madrid: 10 punti
- Juventus: 10 punti
- Wolfsburg: 9 punti
- Arsenal: 9 punti
- Manchester United: 9 punti
- Paris FC: 8 punti
- Atlético Madrid: 7 punti
Sesta giornata della Champiosn League: mercoledì 17 dicembre (tutte le partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT)
- OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
- Bayern Monaco vs Vålerenga
- Wolfsburg vs Chelsea
- Juventus vs Manchester United
- Benfica vs Paris Saint-Germain
- Roma vs St. Pölten
- Twente vs Real Madrid
- Paris FC vs Barcellona
- OH Leuven vs Arsenal
Segui la Women's Champions League? Ricorda che tutte le partite sono trasmesse in tutto il mondo su Disney+.