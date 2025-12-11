Gamereactor

Women's Champions League: chi si qualifica e chi viene eliminato e si affronta per il turno finale della prossima settimana

Le squadre qualificate per la Women's Champions League sono quasi decise: rimane solo un posto da conquistare

HQ

La Women's Champions League si è conclusa mercoledì alla quinta giornata della fase di campionato, e due nuove squadre hanno confermato la qualificazione per la fase a eliminazione diretta: Chelsea e Paris FC. Dopo i risultati della giornata 5 di martedì e mercoledì, le prime 10 squadre sanno con certezza che si qualificheranno per le fasi successive.

Questi sono: Barcellona, Lione, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United e Paris FC.

Solo l'Atlético de Madrid con 7 punti e l'Oud-Heverlee Leuven con 6 punti (11° e 12° in classifica) sono minacciati dal Valerenga (13° in classifica). Se Valerenga batterà il Bayern Monaco la prossima settimana e Leuven non vincerà, Valerenga potrebbe prendere l'ultimo posto per qualificarsi per la fase successiva (trovandosi tra i primi 12).

L'Atleti è praticamente qualificato grazie alla loro superiore differenza reti, +8, anche se perdono contro Lione e Valerenga e vincono Leuven.

Dietro di loro, Twente, Benfica, PSG, Roma e St. Polten vengono eliminati.

La gara finale sarà chi si classifica tra i primi 4, il che permetterà loro di evitare lo spareggio a eliminazione diretta e di qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Teoricamente, tutte quelle squadre potrebbero ancora raggiungere la top 4...


  1. Barcellona: 13 punti

  2. Lione: 13 punti

  3. Chelsea: 11 punti

  4. Bayern: 10 punti

  5. Real Madrid: 10 punti

  6. Juventus: 10 punti

  7. Wolfsburg: 9 punti

  8. Arsenal: 9 punti

  9. Manchester United: 9 punti

  10. Paris FC: 8 punti

  11. Atlético Madrid: 7 punti

Sesta giornata della Champiosn League: mercoledì 17 dicembre (tutte le partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT)


  • OL Lyonnes vs Atlético de Madrid

  • Bayern Monaco vs Vålerenga

  • Wolfsburg vs Chelsea

  • Juventus vs Manchester United

  • Benfica vs Paris Saint-Germain

  • Roma vs St. Pölten

  • Twente vs Real Madrid

  • Paris FC vs Barcellona

  • OH Leuven vs Arsenal

Segui la Women's Champions League? Ricorda che tutte le partite sono trasmesse in tutto il mondo su Disney+.

