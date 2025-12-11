Women's Champions League: chi si qualifica e chi viene eliminato e si affronta per il turno finale della prossima settimana

HQ

La Women's Champions League si è conclusa mercoledì alla quinta giornata della fase di campionato, e due nuove squadre hanno confermato la qualificazione per la fase a eliminazione diretta: Chelsea e Paris FC. Dopo i risultati della giornata 5 di martedì e mercoledì, le prime 10 squadre sanno con certezza che si qualificheranno per le fasi successive.

Questi sono: Barcellona, Lione, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United e Paris FC.

Solo l'Atlético de Madrid con 7 punti e l'Oud-Heverlee Leuven con 6 punti (11° e 12° in classifica) sono minacciati dal Valerenga (13° in classifica). Se Valerenga batterà il Bayern Monaco la prossima settimana e Leuven non vincerà, Valerenga potrebbe prendere l'ultimo posto per qualificarsi per la fase successiva (trovandosi tra i primi 12).

L'Atleti è praticamente qualificato grazie alla loro superiore differenza reti, +8, anche se perdono contro Lione e Valerenga e vincono Leuven.

Dietro di loro, Twente, Benfica, PSG, Roma e St. Polten vengono eliminati.

La gara finale sarà chi si classifica tra i primi 4, il che permetterà loro di evitare lo spareggio a eliminazione diretta e di qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Teoricamente, tutte quelle squadre potrebbero ancora raggiungere la top 4...



Barcellona: 13 punti

Lione: 13 punti

Chelsea: 11 punti

Bayern: 10 punti

Real Madrid: 10 punti

Juventus: 10 punti

Wolfsburg: 9 punti

Arsenal: 9 punti

Manchester United: 9 punti

Paris FC: 8 punti

Atlético Madrid: 7 punti



Sesta giornata della Champiosn League: mercoledì 17 dicembre (tutte le partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT)



OL Lyonnes vs Atlético de Madrid



Bayern Monaco vs Vålerenga



Wolfsburg vs Chelsea



Juventus vs Manchester United



Benfica vs Paris Saint-Germain



Roma vs St. Pölten



Twente vs Real Madrid



Paris FC vs Barcellona



OH Leuven vs Arsenal



Segui la Women's Champions League? Ricorda che tutte le partite sono trasmesse in tutto il mondo su Disney+.