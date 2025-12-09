Women's Champions League: partite del penultimo turno della fase di campionato
Alcune squadre si qualificheranno e altre saranno eliminate questa settimana.
L'ultimo tratto della Women's Champions League si svolge questa settimana e la prossima, con l'ultima delle due giornate della fase di campionato. La Giornata 5 inizia questo pomeriggio, martedì 9 dicembre, e termina mercoledì domani, mentre la Giornata 6 si giocherà tutta mercoledì 17 dicembre contemporaneamente.
Finora, solo il FC Barcelona ha assicurato la propria presenza nella fase successiva, ma dopo questa settimana sapremo già alcune squadre qualificate... e alcuni eliminati. Nel primo formato di campionato della Champions League femminile, imitando il formato introdotto nella Champions League maschile lo scorso anno, le squadre non giocano più a gruppi, ma in una lega breve. Le prime 4 squadre si qualificano per i quarti di finale, mentre le squadre tra la 5 e la 12 si disputano una partita di eliminazione diretta.
Queste sono le partite di questa settimana alla Women's Champions League:
Martedì 9 dicembre
- St. Pölten vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Twente: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris SG vs OH Leuven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Wolfsburg: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 10 dicembre
- Barcellona vs Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Vålerenga vs Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Man United vs OL Lyonnes: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid vs Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT
Guarderai le partite della Women's Champions League questa settimana? Ricorda, puoi guardarli inclusi nel tuo abbonamento Disney+.