Women's Champions League: partite del penultimo turno della fase di campionato

L'ultimo tratto della Women's Champions League si svolge questa settimana e la prossima, con l'ultima delle due giornate della fase di campionato. La Giornata 5 inizia questo pomeriggio, martedì 9 dicembre, e termina mercoledì domani, mentre la Giornata 6 si giocherà tutta mercoledì 17 dicembre contemporaneamente.

Finora, solo il FC Barcelona ha assicurato la propria presenza nella fase successiva, ma dopo questa settimana sapremo già alcune squadre qualificate... e alcuni eliminati. Nel primo formato di campionato della Champions League femminile, imitando il formato introdotto nella Champions League maschile lo scorso anno, le squadre non giocano più a gruppi, ma in una lega breve. Le prime 4 squadre si qualificano per i quarti di finale, mentre le squadre tra la 5 e la 12 si disputano una partita di eliminazione diretta.

Queste sono le partite di questa settimana alla Women's Champions League:

Martedì 9 dicembre



St. Pölten vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal vs Twente: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris SG vs OH Leuven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Wolfsburg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 10 dicembre



Barcellona vs Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT



Vålerenga vs Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Man United vs OL Lyonnes: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid vs Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



Guarderai le partite della Women's Champions League questa settimana? Ricorda, puoi guardarli inclusi nel tuo abbonamento Disney+.