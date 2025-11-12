Gamereactor

Women's Champions League: quali squadre sarebbero qualificate ed eliminate secondo la classifica di oggi

Dopo la prima metà della fase di campionato, Barcellona, Lione, Man United e Chelsea si qualificheranno direttamente per i quarti di finale.

La Women's Champions League ha completato la terza giornata della fase di campionato, con le vittorie di Barcellona, Bayern, Juventus, Manchester United mercoledì e Valerenga, Chelsea e Lione martedì. Allo stato attuale, le quattro squadre che si qualificherebbero per i quarti di finale sono Barcellona, Lione, Manchester United (le uniche tre che hanno vinto tutte e tre le partite) e Chelsea.

Nel frattempo, Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma e St. Polten verrebbero eliminati, senza possibilità di giocare gli spareggi a eliminazione diretta a febbraio. Ecco come appare la tabella il 12 novembre 2025:

Classifica della Women's Champions League 2025


  1. Barcellona: 9 punti

  2. Lione: 9 punti

  3. Manchester United: 9 punti

  4. Chelsea: 7 punti

  5. Real Madrid: 7 punti

  6. Bayern: 6 punti

  7. Wolfsburg: 6 punti

  8. Juventus: 6 punti

  9. Oud-Heverlee Leuven: 4 punti

  10. Atlético Madrid: 3 punti

  11. Arsenal: 3 punti

  12. Valerenga: 3 punti

  13. Twente: 2 punti

  14. Paris FC: 2 punti

  15. Benfica: 1 punto

  16. PSG: 0 punti

  17. Roma: 0 punti

  18. St. Polten: 0 punti

La prossima giornata si svolgerà la prossima settimana, 19-20 novembre. La fase di campionato termina prima dell'anno, il 17 dicembre.

