Women's Champions League: quali squadre sarebbero qualificate ed eliminate secondo la classifica di oggi
Dopo la prima metà della fase di campionato, Barcellona, Lione, Man United e Chelsea si qualificheranno direttamente per i quarti di finale.
La Women's Champions League ha completato la terza giornata della fase di campionato, con le vittorie di Barcellona, Bayern, Juventus, Manchester United mercoledì e Valerenga, Chelsea e Lione martedì. Allo stato attuale, le quattro squadre che si qualificherebbero per i quarti di finale sono Barcellona, Lione, Manchester United (le uniche tre che hanno vinto tutte e tre le partite) e Chelsea.
Nel frattempo, Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma e St. Polten verrebbero eliminati, senza possibilità di giocare gli spareggi a eliminazione diretta a febbraio. Ecco come appare la tabella il 12 novembre 2025:
Classifica della Women's Champions League 2025
- Barcellona: 9 punti
- Lione: 9 punti
- Manchester United: 9 punti
- Chelsea: 7 punti
- Real Madrid: 7 punti
- Bayern: 6 punti
- Wolfsburg: 6 punti
- Juventus: 6 punti
- Oud-Heverlee Leuven: 4 punti
- Atlético Madrid: 3 punti
- Arsenal: 3 punti
- Valerenga: 3 punti
- Twente: 2 punti
- Paris FC: 2 punti
- Benfica: 1 punto
- PSG: 0 punti
- Roma: 0 punti
- St. Polten: 0 punti
La prossima giornata si svolgerà la prossima settimana, 19-20 novembre. La fase di campionato termina prima dell'anno, il 17 dicembre.