Women's Champions League: quali squadre sarebbero qualificate ed eliminate secondo la classifica di oggi

HQ

La Women's Champions League ha completato la terza giornata della fase di campionato, con le vittorie di Barcellona, Bayern, Juventus, Manchester United mercoledì e Valerenga, Chelsea e Lione martedì. Allo stato attuale, le quattro squadre che si qualificherebbero per i quarti di finale sono Barcellona, Lione, Manchester United (le uniche tre che hanno vinto tutte e tre le partite) e Chelsea.

Nel frattempo, Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma e St. Polten verrebbero eliminati, senza possibilità di giocare gli spareggi a eliminazione diretta a febbraio. Ecco come appare la tabella il 12 novembre 2025:

Classifica della Women's Champions League 2025



Barcellona: 9 punti

Lione: 9 punti

Manchester United: 9 punti

Chelsea: 7 punti

Real Madrid: 7 punti

Bayern: 6 punti

Wolfsburg: 6 punti

Juventus: 6 punti

Oud-Heverlee Leuven: 4 punti

Atlético Madrid: 3 punti

Arsenal: 3 punti

Valerenga: 3 punti

Twente: 2 punti

Paris FC: 2 punti

Benfica: 1 punto

PSG: 0 punti

Roma: 0 punti

St. Polten: 0 punti



La prossima giornata si svolgerà la prossima settimana, 19-20 novembre. La fase di campionato termina prima dell'anno, il 17 dicembre.