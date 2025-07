Women's Euro 2025: partite chiave di questo fine settimana per conoscere il resto dei quarti di finale

HQ

Women's EURO 2025 inizia oggi la sua terza e ultima giornata della fase a gironi. Ci sono quattro gironi e 16 nazioni, ma solo otto andranno ai quarti di finale, le migliori due di ogni girone. E di questi otto, quattro hanno già confermato la loro qualificazione dopo appena due partite: Germania, Norvegia, Spagna e Svezia.

Inoltre, ci sono quattro che non sono in grado di raggiungere i quarti di finale: Islanda, Belgio, Danimarca e Polonia. Quindi, ci sono quattro posti rimanenti e otto squadre in lotta per passare il turno: Svizzera (il paese ospitante), Finlandia (Gruppo A), Italia, Portogallo (Gruppo B) e l'intero Gruppo D: Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Galles.

Gruppo A: Svizzera e Finlandia

Nel Gruppo A, la Norvegia si è già qualificata come vincitrice del girone e l'Islanda è stata eliminata. La sfida sarà tra Svizzera e Finlandia, che si incontreranno stasera, giovedì 10 luglio, alle 20:00 BST e 21:00 CEST. Quasi come una partita a eliminazione diretta, anche se la Svizzera si trova in una posizione migliore: basterebbe un pareggio contro la Finlandia per qualificarsi.

Gruppo B: Italia e Portogallo

Con la Spagna qualificata e il Belgio fuori, è tra Italia e Portogallo. L'Italia giocherà contro la Spagna e il Portogallo contro il Belgio venerdì 11 luglio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST, entrambe le partite alla stessa ora.

L'Italia si qualificherà se batterà la Spagna. Se l'Italia viene sconfitta dalla Spagna, che dato il recente track record sembra lo scenario più probabile, l'Italia potrebbe comunque qualificarsi se il Portogallo perde o pareggia contro il Belgio. Nel frattempo, il Portogallo deve battere il Belgio, ma anche che l'Italia perda contro la Spagna.

Gruppo D: Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Galles

Nel Gruppo D, tutte hanno possibilità matematiche di qualificarsi, ma è quasi impossibile per il Galles, che raggiungerebbe i quarti di finale solo se battesse l'Inghilterra con quattro o più gol di scarto e l'Olanda perdesse contro la Francia. Entrambe le partite si svolgeranno domenica 13 luglio alle 20:00 BST e 21:00 CEST, alla stessa ora della finale della Coppa del Mondo per Club tra Chelsea e PSG.

La Francia è la meglio posizionata per qualificarsi: solo una sconfitta con tre o più gol di scarto contro l'Olanda le negherebbe la qualificazione. L'Inghilterra raggiungerà i quarti di finale se batterà il Galles. Anche se pareggiassero contro i vicini del Regno Unito, l'Inghilterra si qualificherebbe comunque se l'Olanda non battesse la Francia.

Infine, l'Olanda deve vincere la Francia e sperare che l'Inghilterra perda o pareggi contro il Galles. Se l'Inghilterra vincesse, l'Olanda dovrebbe battere la Francia con tre o più gol di scarto.