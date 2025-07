Wonder Boy: Asha in Monster World ombra caduta per Xbox

HQ

Pubblicato per Mega Drive nel 1994, Monster World IV era un gioco di ruolo platform davvero ben fatto, ed è ampiamente considerato come forse il miglior capitolo della serie.

Quindi non è stata una sorpresa che sia stato incluso con Mega Drive Mini quando è stato rilasciato nel 2019, con un remake completo in arrivo su PC, PlayStation 4 e Switch nel 2021. Il remake si chiamava Wonder Boy Asha in Monster World, ma come puoi vedere, Xbox mancava tra i formati disponibili e, come hai già capito dal titolo, questo è stato risolto.

Bliss Brain ha annunciato e ripubblicato oggi Wonder Boy Asha in Monster World, questa volta per PC (Microsoft Store ), PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Se vuoi rinfrescarti la memoria e dare un'occhiata più da vicino a questo fantastico titolo, abbiamo un trailer da offrire qui sotto. Ti promettiamo che ne vale la pena.