I remake dell'era a 16 bit sono praticamente all'ordine del giorno al giorno d'oggi. Con la scena indie che alimenta una nuova ondata di popolarità per i giochi in stile retrò, ha senso solo che i principali publisher vogliano capitalizzare su questo trend e tornare a riproporre alcuni dei loro titoli più vecchi. Uno degli ultimi giochi classici a ricevere un remake moderno è Monster World IV, un platform che è tenuto in grande considerazione come uno dei migliori titoli di Mega Drive. Il remake è intitolato Wonder Boy: Asha in Monster World e apporta numerosi miglioramenti alla qualità della vita del gioco a 27 anni di distanza, oltre a fornirgli una revisione visiva completa.

Se dovessi riassumere Asha nel gameplay di Monster World in un modo facilmente digeribile, lo descriverei come un mix tra The Legend of Zelda e Rayman. Proprio come i giochi di Zelda, sei armato di spada e scudo e devi aspettare l'apertura perfetta per fare a pezzi il tuo nemico. Il confronto con Rayman, ovviamente, deriva dal fatto che il gioco ruota attorno al platform. Usando il tuo tenero compagno Pepelogoo, puoi volare verso le piattaforme più basse, proprio come fa Rayman con la sua capigliatura "a elicottero", e puoi eseguire doppi salti per guadagnare altezza.

Il gioco include anche dungeon esplorabili pieni di trappole e alcune battaglie con i boss ben congegnate da conquistare. Il secondo dungeon, ad esempio, ha messo alla prova i miei riflessi con piattaforme mobili, detriti in caduta e palle di fuoco in volo da evitare. Anche l'esplorazione è una parte fondamentale di queste aree, poiché il percorso non è mai spesso lineare e di solito ti verrà richiesto di tornare sui tuoi passi per recuperare un oggetto come una chiave o una bomba per poter andare avanti.

Presenta anche alcune meccaniche da gioco di ruolo di base. Usando l'oro che trovi aprendo scrigni del tesoro o uccidendo i nemici, i giocatori possono acquistare una gamma di spade, scudi e braccialetti. Ognuno di questi contiene le proprie statistiche e abilità secondarie, quindi durante l'esplorazione dovrai essere consapevole di raccogliere oro e aggiornare il tuo equipaggiamento di oggetti equipaggiati. I giocatori possono anche espandere permanentemente la loro capacità di salute raccogliendo Life Drops che sono spesso tenuti da nemici difficili o possono essere trovati in aree difficili da raggiungere.

Il più grande cambiamento del remake è la sua grafica e il suono rinnovati. Abbiamo visto remake come Secret of Mana e Dragon Quest 3 HD-2D Remake - annunciato di recente - che rivedono completamente l'aspetto dei loro predecessori, ma Asha in Monster World rimane piuttosto fedele. Le immagini qui offrono ancora la stessa sensazione luminosa e da cartone animato, ma sono state elevate agli standard moderni e il gioco ora è da una prospettiva 2.5D. Allo stesso modo, la musica è stata trattata con cura con i brani della sua eccellente colonna sonora che suonano ancora eleganti come sempre, nonostante non abbiano più una sensazione da chip tune.

Oltre alle modifiche alla presentazione, sono state apportate anche diverse modifiche alla qualità della vita. I giocatori possono ora salvare manualmente dal menu principale e ora c'è la possibilità di rivisitare le aree precedenti per recuperare eventuali Drops of Life e segreti che ti sei perso. È stata aggiunta anche una modalità facile e questo aiuta a ridurre la difficoltà rendendo più facilmente disponibili il recupero dei cuori. A parte piccole modifiche come queste, però, non ci sono grandi aggiunte quando si tratta della storia e delle aree che esplorerai. È semplicemente la stessa avventura del 1994, ma ha ricevuto una nuova mano di vernice e alcune correzioni.

Avere un salvataggio manuale presente è molto più comodo che dover parlare con un NPC ogni volta che si desidera salvare, ma ho comunque trovato che fosse fonte di molta frustrazione. Il salvataggio automatico non è per nulla presente all'interno del gioco (un aspetto che è diventato uno standard moderno) e questo significa che potresti perdere progressi significativi se muori o te ne dimentichi e spegni la console. Un'altra critica che ho da fare al gioco è che è troppo breve. Ovviamente questo problema non è esclusivo del remake, ma il gioco dura appena 3-4 ore. Certo, potresti passare del tempo a tornare indietro e a trovare tutte le Drops of Life che ti sei perso, ma non passerà molto tempo prima di aver visto tutto ciò che ha da offrire.

Qualcosa che dovrei sottolineare anche prima di concludere è che la versione retail viene accompagnata da un codice per il titolo originale Mega Drive. Questo può essere ottenuto solo all'interno della versione retail, poiché non è possibile acquistare il gioco in formato digitale (a meno che non acquisti la collezione Monster World su PS3 o Xbox 360). Avere la possibilità di tornare all'originale e notare le differenze tra i due giochi è stato molto divertente e mi sento di consigliarti sicuramente di prendere questa versione se ne hai la possibilità.

Potrebbe non offrire troppe nuove aggiunte, ma Asha in Monster World è ancora un remake competente che non abbandona lo spirito dell'originale quando apporta modifiche moderne. Le immagini rinnovate qui sono meravigliose e vibranti e apprezzo molto i piccoli cambiamenti come poter tornare alle aree visitate in precedenza. Detto questo, la mancanza di un sistema di salvataggio automatico lascia sicuramente perplessi e non c'è una grande quantità di contenuti visto che il gioco dura appena 3-4 ore. Tuttavia, se sei un fan dei classici platform dell'era a 16 bit e ti ricordi di salvare di tanto in tanto, allora sono sicuro che ti divertirai un mondo con ciò che ha da offrire.